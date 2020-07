Zweite Welle rollt an – diese Massnahmen drohen jetzt

Zweite Welle im Ausland

Israel: In Israel schien die Corona-Pandemie nach der ersten Welle im Mai unter Kontrolle. Nach den Lockerungen explodierten die Fälle im Juni: Am Donnerstag meldete das Land 944 neue Fälle innert 24 Stunden – mehr als beim Höhepunkt der ersten Welle am 3. April. In der Nacht zum Donnerstag wurden neue Beschränkungen verkündet. Verschiedene Viertel in Lod bei Tel Aviv sowie in der Hafenstadt Ashdod sollten für mindestens eine Woche abgeriegelt werden. Auch in den Palästinensergebieten soll von Freitag an ein fünftägiger Lockdown in Kraft treten.