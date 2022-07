Infektion : Erneut junger Mann gestorben – 2. Affenpocken-Todesfall in Spanien

In Spanien sind zwei Personen nach einer Affenpocken-Infektion gestorben. Derzeit sind in Spanien über 4000 Personen infiziert.

Der erste Todesfall war in Spanien erst am Freitagabend mitgeteilt worden.

In Spanien ist ein zweiter Todesfall im Zusammenhang mit einer Affenpocken-Infektion registriert worden. Das meldete am Samstag das Gesundheitsministerium in Madrid. Der erste Todesfall war in Spanien erst am Freitagabend mitgeteilt worden. Der staatliche spanische Fernsehsender RTVE und andere spanische Medien berichteten, es handle sich gleichzeitig um die ersten MPX-Todesfälle in Europa.