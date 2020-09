In Schweizerhalle bei Muttenz im Kanton Baselland kam es am Freitag zu einem Chemieereignis.

In Schweizerhalle ist es in einer Produktionsanlage einer Chemiefirma am Freitag zu einem Zwischenfall gekommen. Die Baselbieter Polizei bestätigte auf Anfrage eine entsprechende Meldung eines Leser-Reporters. Demnach sei ein Rohr gebrochen und eine Flüssigkeit ausgetreten. Es sei aber nichts aus dem Gebäude ausgetreten und für die Bevölkerung haben keine Gefahr bestanden. Weitere Informationen wurden im Verlauf des Nachmittags angekündet.

Es ist bereits der zweite derartige Zwischenfall in der laufenden Woche. Erst am Mittwoch ist in einem zurzeit stillgelegten Produktionsgebäude, das umgebaut wird, Chlorsulfonsäure ausgetreten. In der Folge kam es zu starker Nebelbildung im Gebäudeinnern. Die Betriebsfeuerwehr, die Feuerwehr Pratteln, das Feuerwehr-Inspektorat beider Basel und die Polizei wurden aufgeboten. Eine Person musste ärztlich untersucht werden.