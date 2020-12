Moderna : Zweiter Corona-Impfstoff vor der Zulassung auf US-Markt

Im Kampf gegen das Coronavirus stehen die Vereinigten Staaten vor einem nächsten wichtigen Schritt. Ein Expertengremium hat die Notfallzulassung für den Moderna-Impfstoff empfohlen.

Ein zweiter Impfstoff gegen das Coronavirus steht in den USA wohl vor der Zulassung. Bei einem Treffen am Donnerstag sprachen sich unabhängige Experten für die Notfallzulassung des Impfstoffs des US-Unternehmens Moderna aus. Die Untersuchung durch das Gremium ist der letzte Schritt, bevor die Arzneimittelbehörde FDA entscheidet, ob das Mittel per Notfallzulassung auf den Markt kommen soll. Die Food and Drug Administration hatte in dieser Woche bereits einen positiven Bericht veröffentlicht und darin die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs bestätigt.