Untersuchung bei Credit Suisse – Zweiter Corona-Verstoss? CS-Präsident soll zum Wimbledon-Final gereist sein

London-Reise wäre zweiter Verstoss des CS-Präsidenten

Nachdem er nach Hause nach Wollerau gefahren war, beauftragte er Felix Gutzwiller, den früheren CS-Beirat und ehemaligen Gesundheitspolitiker der FDP, sich nach Erleichterungen oder gar einer Befreiung von der Quarantänepflicht zu erkundigen. Doch sowohl auf Kantons- wie auch auf Bundesebene sei das Ansinnen abgelehnt worden. Dennoch stieg Horta-Osório drei Tage später in ein Flugzeug und flog auf die iberische Halbinsel, anschliessend flog er nach New York weiter.

Entschuldigungen von Horta-Osório und der CS

Tage später zeigte sich Horta-Osório wegen möglicher Übertretung gemäss Epidemiegesetz Art. 83 selbst an und äusserte sich zum Vorfall: «Es ist mir wichtig, die Schweizer Quarantänevorschriften einzuhalten, und ich habe dies von der Ankunft in der Schweiz am 28. November 2021 bis zur Abreise auch sorgfältig getan. Alle Sitzungen, die ich in der Schweiz abhielt, wurden virtuell abgehalten, ebenso wie meine öffentliche Rede, die ich letzte Woche in Zürich hielt.» Er habe «unbeabsichtigt gegen die Schweizer Quarantänebestimmungen verstossen», indem er das Land am 1. Dezember vorzeitig verlassen habe. «Ich bedaure diesen Fehler aufrichtig. Ich entschuldige mich und werde dafür sorgen, dass dies nicht wieder vorkommt», liess er weiter verlauten.