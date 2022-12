Ali Moazemi: Im Iran soll ein zweiter Demonstrant hingerichtet werden

Ali Moazemi : Zweiter Demonstrant soll im Iran hingerichtet werden

In Teheran skandierten die Leute in der Nacht «Tod dem Diktator» aus ihren Wohnungen.

Mindestens 24 Demonstrierenden droht im Iran einem Bericht zufolge die Hinrichtung wegen ihrer Beteiligung an den systemkritischen Protesten. Die iranische Tageszeitung «Etemad» veröffentlichte am Samstag eine von der Justizbehörde zusammengestellte Liste. Allen wird «Kriegsführung gegen Gott» vorgeworfen. Nach islamischer Rechtsauslegung steht auf diese Anklage das Todesurteil.

Laut einem Tweet, der von der deutsch-iranischen Journalistin Natali Amiri geteilt wurde, soll der Demonstrant Ali Moazemi am Samstag hingerichtet werden. Er soll am Freitag in Einzelhaft verlegt worden sein. Er wäre der zweite Demonstrant, dessen Todesurteil vollzogen wird. Am Donnerstag sorgte die Hinrichtung von Mohsen Shekari weltweit für Empörung. Sie wurde im In- und Ausland scharf verurteilt.