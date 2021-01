In den USA ist der Impfstoff bereits zugelassen – in der Schweiz dürfte die Zulassung demnächst folgen.

Nächste Woche soll das US-Pharmaunternehmen Moderna die Zulassung für einen zweiten Schweizer Covid-Impfstoff erhalten, schreibt die «SonntagsZeitung» . Gemäss mehreren Quellen soll es am Dienstag, spätestens am Mittwoch soweit sein. Demnach ist die wissenschaftliche Begutachtung des Vakzins weitgehend abgeschlossen.

Für die Zulassung des beim Schweizer Herstellers Lonza in Visp VS produzierten Impfstoffs braucht es nur noch eine Betriebsbewilligung, wie Recherchen der «SonntagsZeitung» zeigen. Moderna bezog erst im November Büros in Basel. Damit sein RNA-Impfstoff in der Schweiz eingesetzt werden kann, muss Moderna belegen, dass es betriebliche Abläufe für seine Tätigkeit in der Schweiz geregelt hat.