Kritik an Biontech-Impfstoff

Bei BNT162b2 handelt es sich um einen sogenannten mRNA-Impfstoff. Bei diesem wird versucht, die Impfwirkung unter Verwendung von Erbsubstanzen zu erzielen. Einer der Vorteile dieses Ansatzes: mRNA-Impfstoffe können im Gegensatz zu klassischen Impfstoffen (mit langwieriger Virenanzucht) schnell und kostengünstig in grossen Mengen produziert werden. Doch Kritiker befürchten, die mRNA würde dann in das menschliche Erbgut eingebaut. Dieses Risiko schätzten Experten wie der Impfstoffforscher Carlos Guzmán vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig (HZI) jedoch als gering ein, schreibt die «Berliner Zeitung». Denn anders als DNA-Impfstoffe gelangt die mRNA «nicht in den Zellkern und wird relativ schnell abgebaut». Auch das BAG teilt die Sorge der Kritiker nicht. Es bezeichnet die Technologie als «rein wissenschaftlich betrachtet gut nachvollziehbar und allenfalls zukunftsweisend».