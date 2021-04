Wiener Attentat - Zweiter Schweizer (24) aus U-Haft entlassen

Der Täter pflegte Kontakte in die Schweiz – zwei Personen wurden in diesem Zusammenhang in Winterthur festgenommen.

In der Wiener Innenstadt hat es letztes Jahr am 2.November kurz nach 20 Uhr eine Schiesserei gegeben. Vier Personen starben.

Ihr Kollege schoss in Wien gezielt auf Menschen, riss mindestens vier von ihnen aus dem Leben: Die Schiesserei Anfang November in Wien endete im Blutbad. Der Schütze stand in Kontakt mit jungen Männern aus der Schweiz. Kurz nach dem Vorfall wurden in Winterthur zwei Personen festgenommen. Wie toponline.ch schreibt, sind beide nun wieder auf freiem Fuss. Der jüngere der beiden Beschuldigten war bereits Mitte April aus der Untersuchungshaft unter der Auflage von Ersatzmassnahmen entlassen worden. Laut Bundesanwaltschaft sei eine Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft für den Älteren der beiden Beschuldigten nicht mehr verhältnismässig.