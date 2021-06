Trotz Schliessungen - Zweiter Shutdown belastet Wirtschaft weniger als befürchtet

Rückkehr in die Normalität: Der Schweizer Konsum kann sich nach dem Einbruch im ersten Quartal wieder erholen.

Dank einer wachsenden Industrie war der Rückgang nicht so stark.

Die Schweizer Wirtschaft kam relativ glimpflich durch den zweiten Shutdown. So ist die Wirtschaftsleistung weniger stark eingebrochen als erwartet. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) ging im ersten Quartal 0,5 Prozent zurück, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilt. Im vierten Quartal gab es noch ein Plus von 0,1 Prozent.