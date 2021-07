Gastrounternehmen als Namenssponsor - Zweithöchste Fussball-Liga heisst neu «dieci Challenge League»

Das in Rapperswil-Jona ansässige Gastronomieunternehmen Dieci AG, dem unter anderem 38 Pizzakurier-Standorte in der ganzen Schweiz und drei Restaurants angeschlossen sind, ist in den nächsten zwei Saisons mit seinem Brand «dieci» Titelsponsor und Namensgeber der Challenge League. Beim abgeschlossenen Vertrag besteht die Option auf Verlängerung um zwei weitere Jahre.



Durch den Abschluss des Sponsoringvertrages mit dem exklusiven Vermarktungspartner der SFL, der Ringier Sports AG, heisst die zweithöchste Liga im Schweizer Clubfussball ab sofort «dieci Challenge League». Neben der Namensgebung beinhaltet das Rechtepaket die Logopräsenz auf den Trikots aller Challenge-League-Spieler, einen prominenten Auftritt auf der Bandenwerbung in allen zehn Stadien der zweithöchsten Liga sowie ein umfangreiches Ticketkontingent für die 180 Meisterschaftsspiele.