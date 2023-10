Zweithöchster Jackpot: Glückspilz gewinnt beim Powerball atemberaubende Summe

Am Mittwoch wurde der Jackpot in der Powerball-Lotterie geknackt.

Der zweitgrösste Jackpot in der Geschichte der US-Lotterie Powerball geht nach Kalifornien. Dort sei der Tippschein, der nach der Ziehung am Mittwoch 1,73 Milliarden Dollar (rund 1,63 Milliarden Euro) wert ist, in Frazier Park verkauft worden, teilte die Lotterie in Kalifornien mit. Seit Mitte Juli hatte es 35 Mal in Folge keinen Gewinner gegeben.