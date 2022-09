Challenge League: Zweitklassigkeit des FC Thun bringt der Stadt 440’000 Fr. pro Jahr

Mit der neuen Schalterlösung wollen die Beteiligten darauf Rücksicht nehmen, in welcher Liga Thun spielt. Das Bild zeigt Roland Ndongo (Thun) beim Jubel am 2. September nach seinem Tor zum 1:0 gegen Lausanne.

Dies schreibt die Stadt Thun am Dienstag in einer Medienmitteilung. Gründe für die Neuverhandlung des Vertrags sind das neue kantonale Polizeigesetz, der Abstieg des FC Thun und die aktuell angespannte Finanzlage der Stadt.

Liga-Schalter wird eingeführt

«Bei der Schalterlösung kommt es darauf an, in welcher Liga der FC Thun spielt. Je nachdem ob Super League oder Challenge League kommt ein anderes finanzielles Szenario zum Tragen. Damit soll für mehrere Jahre die nötige Flexibilität gewährleistet werden», sagt der Thuner Sicherheitsdirektor Peter Siegenthaler zu 20 Minuten. Die tiefere Anzahl an eingekauften Stunden bleibt dann also, solange der FC Thun in der Challenge League spielt. Wenn das Team wieder aufsteigt, erhöhen sich die Kosten automatisch wieder. Und zwar maximal bis zum bisher gültigen Betrag.