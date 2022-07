180’000 Franken: Zweitteuerstes Nummernschild wurde nie bezahlt – Bieter droht Betreibung

Am 26. April startete das Strassenverkehrsamt St. Gallen, mit einem Preis von 5000 Franken, die Auktion für das Nummernschild «SG 4». Der Startpreis wurde jeweils in 100-er Schritten erhöht. Nach einer langen Auktion kamen die Veranstalter zu einem eindrücklichen Ergebnis: Ein Bieter mit dem Namen «LIAG20» konnte das Nummernschild für 179’700 Franken ersteigern. Alle waren glücklich – «SG4» wurde zum zweitteuersten Nummernschild, das je in der Schweiz versteigert wurde. (siehe Box)