Trauer im Dählhölzli : Zwergeselin Grittli aus dem Berner Tierpark stirbt 38-Jährig

Traurige Nachrichten aus dem Tierpark Bern: Grittli, das Esel-Urgestein im Kinderzoo, musste wegen altersbedingter Beschwerden eingeschläfert werden.

Mehr als drei Jahrzehnte lang stand sie in den Diensten des Berner Tierparks und brachte Kinderaugen zum Leuchten, nun ist sie gestorben: Aufgrund zunehmender Altersschwäche beschloss die Tierparkdirektion, die Zwergeselin Grittli am Montag einzuschläfern.

«Sie war eine aufgeweckte, liebenswürdige und anhängliche Eselstute, die die Kinderzoogäste liebte», schreibt der Tierpark in seiner Mitteilung. Viele Bernerinnen und Berner kannten Grittli als treue Begleiterin von Samichlaus und Schmutzli; in den grossen Taschen pflegte sie die Samichlaus-Säckchen für die Kinder zu tragen. «Während der Säckli-Verteilung liess sie sich immer gerne von den zahlreichen Händen streicheln.» Als Samichlaus-Esel ging sie 2019 in Pension.