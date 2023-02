Bei Spaziergang: Zwergpudel in Oberuzwil zu Tode gebissen

Catharina Fend und ihre Familie aus Oberuzwil SG stehen unter Schock. Ihr Familienhund, ein Zwergpudel namens Laura, wurde von einem anderen Hund attackiert und so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden musste. Das Ganze ereignete sich am 19. Februar, einem Sonntag. «Mein Mann und mein kleiner Sohn waren mit Laura spazieren und dann geschah es», sagt Fend gegenüber 20 Minuten.

Viele Passanten und Passantinnen wurden Zeugen und Zeuginnen der unschönen Szenen, die sich in der Nähe der Oberstufe Schützengarten in Oberuzwil abspielten. Der Besitzer des attackierenden Hundes versuchte ihn wegzuzerren, aber da war es schon zu spät. «Die Genitalien, der Bauch und die Beine von Laura waren komplett freigelegt, weil er ihr das Fell weggerissen hatte», sagt Fend.

Laura musste in der Tierklinik eingeschläfert werden

Passanten und Passantinnen versuchten dem Hund zu helfen. Fends Sohn wurde zur Seite genommen, doch er bekam alles mit und musste die schrecklichen Bilder über sich ergehen lassen. Es sei kein Tierarzt in der Nähe gewesen, also suchten die Besitzer eine Tierklinik in Zürich auf. «Dort musste Laura aufgrund ihrer Verletzungen eingeschläfert werden», so Fend.