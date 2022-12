Schweiz: Zwiebel-Prinzip und Punsch – so hält sich Christbaum-Verkäuferin Vanessa warm

Kaffee aus der Thermosflasche und die Freude am Beruf halten Simon Beeler warm – auch wenn der SBB-Chefmonteur in der Nacht anpacken muss.

Beim Blumenstand von Cornelia Zweerus am Milchbuck-Markt setzt man hingegen auf Plastikplanen und einen Wärmestrahler.

Drei Hosen, sechs Pullover und heisser Punsch: So schützt sich Vanessa Feldmann beim Christbaum-Verkauf vor der Kälte.

In der Schweiz ist es frostig kalt: Letzte Woche wurden unter anderem auf dem Ofenpass minus 27 Grad gemessen. Auch im Flachland stieg das Thermometer in den vergangenen Tagen selten über den Gefrierpunkt. Wer solchen Temperaturen trotzen will oder muss, braucht gute Kleidung – und den einen oder anderen Trick.