An der Kehrichtverwertungsanlage in Basel werden Bauarbeiten vorgenommen.

Die Arbeiter werden laut der Zeitung aufgefordert, bei der Erfassung der Arbeitszeit zu schummeln. So sollen sie bei Zehn-Stunden-Tagen angeben, eine zweistündige Pause gemacht zu haben und an den eigentlich arbeitsfreien Tagen dennoch arbeiten, ohne sich einzustempeln. Dadurch profitiere der Arbeitgeber sogar in zweierlei Hinsicht: Einerseits könne er die Arbeitnehmer doppelt so viel arbeiten lassen, andererseits müsse er nur die erfassten Stunden ausbezahlen.

Lange Kette von Subunternehmern

Die Verwertungsanlage wird von der IWB, einem öffentlich-rechtlichen Betrieb des Kantons Basel-Stadt, betrieben. Der Revisionsauftrag sei an die Martin AG aus Wettingen AG vergeben worden, welche Teile der Arbeiten an die deutsche Firma Steag abgegeben habe. Diese wiederum habe die polnische Firma Naftomontaz Serwis verpflichtet, bei der die betroffenen Arbeiter angestellt seien.

Polnische Firma bereits aktenkundig

Gegenüber der bz hat der IWB-Sprecher Erik Rummer angegeben, von den Verfehlungen nichts zu wissen. Dasselbe gelte für die Martin AG, die auch nicht gewusst haben soll, dass Naftomontaz Serwis in der Vergangenheit bereits gebüsst wurde. Die IWB versprächen aber, die Vorwürfe zu überprüfen. «Sollten sich diese bestätigen, sind wir selbstverständlich bereit, die betroffenen polnischen Arbeiter zu unterstützen», so Rummer.

«Regierung muss sich an der Nase nehmen»

E r s ieht auf jeden Fall die IWB in der Verantwortung. « Die IWB ist auf einer Seite so innovativ und gerade auch in der E-Mobilität vorne mit dabei . Es passt einfach nicht zusammen, dass Arbeitnehmende dann behandelt werden wie in der Steinzeit », so der Politiker. Er spricht auch der Regierung eine Verantwortung zu und findet: «Sie muss sich an der eigenen Nase nehmen.»