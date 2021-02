Gefährliches Land für Trans-Menschen

Die Freude von Mayla und Sofia sei zwar überwältigend, allerdings nicht vollends angstfrei. So wurden sie schon als Teenies mit dem Wort «schwul» betitelt und Opfer von Mobbing, sagt Mayla. Und dass sie Angst davor habe, dass sie auf der Strasse beleidigt oder geschlagen werden könnte. Gewalt gegen Trans-Menschen ist in Brasilien häufig. Laut einem Bericht der Nationalen Vereinigung antrabrasil.org wurden 2020 in Brasilien 175 Trans-Frauen ermordet. 2019 waren es noch 124, was einen Anstieg um 41 Prozent ausmacht.