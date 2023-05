Christa Rigozzi über Fashion und ihre Zwillinge

Als absolute Fashion-No-Gos gelten für die Tessinerin Strümpfe in offenen Schuhen und Kurzarm-Hemden zu Anzügen.

«Auf dem roten Teppich putze ich mich gerne heraus, privat trage ich aber am liebsten Jeans, T-Shirt und Sneaker», so die Moderatorin über ihre Styling-Vorlieben.

In der Show «Fashion Taxi» bekommen Menschen einen neuen Look. Christa Rigozzi (39) moderiert die Sendung.

Sie verrät, was sie über Socken und Sandalen denkt und wie fashionaffin ihre Zwillinge sind.

Dort hilft die 39-Jährige Menschen auf dem Weg zu einem neuen Look.

Seit Christa Rigozzi 2006 zur Miss Schweiz gekürt wurde, hat sie so einige Modetrends miterlebt und ausprobiert. Mit 20 Minuten spricht die 39-Jährige im Rahmen ihrer neuen Show über Fashion-Fails, ihr monatliches Styling-Budget und wie ihre Zwillinge zum Thema Mode stehen.

Heute Abend um 19.55 Uhr startet deine neue Sendung «Fashion Taxi» auf Sat 1 CH. Worum geht es in der Show?

Ich begleite unterschiedliche Protagonistinnen und Protagonisten auf ihrem Weg zu ihrem neuen «Ich». In der Fahrt im «Fashion Taxi» spreche ich mit ihnen über ihr Styling-Problem. Dabei geht es auch um das Leben der verschiedenen Personen und wie ihnen ein neuer Look zu mehr Selbstbewusstsein verhilft, oder Teil einer grossen Lebensveränderung sein kann. In der ersten Episode geht es um die Rockerin Charlotte, die mit 54 Jahren ihren Job gekündigt hat und einen Neuanfang wagt.