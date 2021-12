Mutter hat zwei Gebärmüttern : Zwillinge «treffen» sich erst nach der Geburt zum ersten Mal

In Israel hat eine Frau mit zwei Gebärmüttern Zwillinge zur Welt gebracht. So etwas kommt mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa eins zu einer Million vor.

Die Zwillinge kamen in der 35. Woche per Kaiserschnitt zur Welt. (Symbolbild)

Es wuchs jeweils ein Kind in einer Gebärmutter, teilte das Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv am Donnerstag mit. Die Zwillinge hätten sich also nach der Geburt zum ersten Mal «getroffen».

Die Zwillinge kamen in der 35. Woche per Kaiserschnitt zur Welt.

In Israel hat eine 31-jährige Frau mit zwei Gebärmüttern Zwillinge zur Welt gebracht. Es sei jeweils ein Kind in einer Gebärmutter gewachsen, teilte das Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv am Donnerstag mit. Die Zwillinge hätten sich also nach der Geburt zum ersten Mal «getroffen».