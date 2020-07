Extrem hohe Dunkelziffer

Zwischen 80’000 und 160’000 Corona-Tote in Brasilien

80’120 Menschen sind offiziell an den Folgen von Covid-19 in Brasilien gestorben – doch Experten befürchten eine extrem hohe Dunkelziffer.

Symbolische Gräber an der Copacabana: Das Coronavirus wütet in Brasilien immer mehr und die Zahl der Todesopfer infolge einer Infektion steigt und steigt.

In Brasilien sind bereits mehr als 80’000 Menschen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Dies ging aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília am Montagabend (Ortszeit) hervor. Demnach stieg die Zahl der Corona-Toten auf 80’120. Zuletzt waren täglich rund 1000 Todesfälle gemeldet worden, vergangene Woche durchbrach Brasilien die Marke von zwei Millionen bestätigten Infizierten. Nur in den USA wurden bislang mehr Infektionen und Todesfälle in der Corona-Pandemie verzeichnet.