Riehen BS - «Zwischen Auto und Zug war nur noch ein halber Meter Platz»

Um ein Haar wird am Montag in Riehen BL ein Auto von einem Zug erfasst.

Eine vierköpfige Familie aus Frankreich will mit einem Mietwagen die Bahnschranke überqueren, da kommt es zum Crash.

Um ein Haar wird am Montag in Riehen BS ein Auto von einem Zug erfasst. Passiert ist es kurz vor 18 Uhr. Eine vierköpfige Familie will mit einem Mietwagen die Bahnschranke überqueren, da kommt es zum Knall. Das Auto kollidiert mit der Bahnschranke. Kurz danach rast der Zug vorbei.