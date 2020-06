Frasnacht TG

Zwischen Barrieren eingeschlossen – Auto wird 80 Meter mitgeschleift

In Frasnacht im Kanton Thurgau ist am Freitagnachmittag ein Auto mit einem Zug kollidiert. Es wurde niemand verletzt.

Am Freitagnachmittag kam es in Frasnacht auf einem Bahnübergang zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Auto. Ein Autofahrer wollte kurz vor 15 Uhr auf der Frauenbadstrasse rückwärts den Bahnübergang in Richtung Seeweg überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau übersah er dabei das eingeschaltete Wechselblinklicht.