Bei Chiara Ferragni und Fedez herrscht noch immer Eiszeit

Es herrscht weiterhin dicke Luft im Hause Ferragnez. Daniele Venturelli/Getty Images So hat sich das Ehepaar seit dem Sanremo-Kuss nicht mehr gemeinsam auf Social Media gezeigt. Während also Chiara weiterhin auf Instagram brilliert und Bilder mit den gemeinsamen Kindern, Freunden und Familienmitgliedern postet, bleibt Fedez den sozialen Medien fern. Instagram/chiaraferragni Vor einigen Tagen wurde der Musiker aus seiner Social-Media-Abstinenz herausgelockt. Grund dafür ist eine Recherche einer italienischen Journalistin. Diese hinterfragt Fedez' sexuelle Orientierung und sucht deshalb alte Jugendfreunde des Rappers in seinem Heimatort Rozzano auf. Instagram/fedez

Darum gehts Chiara Ferragni und Fedez werden kaum noch zusammen gesehen. Zwischen den Eheleuten sollen noch immer Spannungen wegen des Sanremo-Kusses am 11. Februar herrschen.

So postet Chiara wie gewohnt Bilder von sich, ihrer Familie und Freunden. Allerdings fehlt ihr Gatte auf den Schnappschüssen.

Fedez dagegen glänzt mit kompletter Social-Media-Abwesenheit. So ist sein letzter Post bereits eine Woche alt.

Das Finale des Festival di Sanremo ist mittlerweile über eine Woche her, doch von Frieden scheint im Hause Ferragnez noch nicht die Rede zu sein. So bleibt es auf den Social-Media-Accounts von Fedez weiterhin still. Unterdessen ist seine Gattin Chiara Ferragni (35) in gewohnter Manier auf Instagram aktiv und posiert mit ihren Kindern, Familienmitgliedern und Freunden – kurz: mit allen, ausser ihrem Ehemann.

Laut italienischen Medien soll Fedez Gerüchten zufolge sogar die gemeinsame Stadtwohnung in Mailand verlassen haben, nachdem sich die Eheleute wegen des Sanremo-Kusses zwischen Fedez und dem Sänger Rosa Chemical gestritten hatten.

Kaum noch zusammen zu sehen

Nebst der Social-Media-Abwesenheit von Fedez wurde seit dem Finale von Sanremo das italienische Promipaar kaum noch zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Lediglich zwei Paparazzi-Schnappschüsse zeigen die beiden vor der Praxis eines Paartherapeuten in Mailand und ein anderes Mal im Restaurant des berühmten Chefkochs und Fernsehmoderators Antonio Cannavacciuolo (47) am Ortasee. Doch auch hier gibt es keinen Content für ihre Fangemeinde auf Instagram.

Doch damit nicht genug: Während Chiara vergangenes Wochenende mal wieder Looks in ihrem Ankleidezimmer präsentiert und postet, fällt auf, dass sie auf einem Bild ihren Ehering nicht trägt. Weitere Storys der Superinfluencerin zeigen ihre beiden verkleideten Kinder an einer Kinderfeier und später ein Mittagessen mit der ganzen Familie beim Palazzo Parigi in Mailand. Erneut keine Spur des 33-jährigen Rappers.

Ein weiteres Detail befeuert die Krisen-Gerüchte der Ferragnez. In einem Interview in der Show «Stasera c’è Catelan» erklärte Fedez einst: «Wenn Chiara und ich nichts posten, dann bedeutet das, dass wir gestritten haben.»

Journalisten hinterfragen Fedez’ sexuelle Orientierung

Vor einigen Tagen wird der Musiker trotzdem aus seiner Social-Media-Abstinenz herausgelockt. Grund dafür ist eine Recherche einer Journalistin von der Mediaset-Show «Fuori dal coro», die Fedez’ sexuelle Orientierung hinterfragte. So soll sie alte Jugendfreunde des Rappers in seinem Heimatort Rozzano aufgesucht haben. Fedez kommentierte ihr Vorgehen in einer Instagram-Story und betitelte es als «Drecks Journalismus».

Allerdings fällt den Fans eins auf: Die Story nahm der «La Dolce Vita»-Interpret in seinem Zuhause in Mailand auf. Ein Beweis dafür, dass er das gemeinsame Liebesnest doch nicht verlassen hat. Räumlich ist das Paar also nicht getrennt. Ob sie sich gemeinsam an den Mailänder Modeshows diese Woche zeigen werden, bleibt abzuwarten.

Chiara Ferragni feierte am Festival di Sanremo ihr Moderationsdebüt. An zwei Abenden führte die Influencerin durch den italienischen Musikwettbewerb. Mit speziell für sie angefertigter Garderobe machte die zweifache Mutter zudem auf Mobbing und Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Es hätte ihr grosser Moment sein sollen, doch ausgerechnet Fedez stahl ihr die Show. Erst trat er in einem SS-Armee-Kostüm auf, dann bejubelte er den Konsum von Cannabis und obendrauf kam dann noch der Kuss mit Sänger Rosa Chemical am Abschlussabend.

