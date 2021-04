Auch wenn sich beide mittlerweile aus dem Profisport zurückgezogen haben: Iouri Podladtchikov und Gian Simmen brennen noch immer fürs Snowboarden und gelten als Meister ihrer Zunft. Die beiden Olympiasieger stellten ihr können im Berner Oberland nun sogar im Dunkel der Nacht unter Beweis. Für ein Shooting der besonderen Art rockten sie mit ihren Brettern nachts auf der 100 Meter langen und fünfeinhalb Meter hohen Halfpipe in Skigebiet Grindelwald-First. Dabei schossen Flammenwerfer Feuer in die Luft und drehende Lichter sorgten für schwierige Lichtverhältnisse in der Pipe. Entstanden ist dafür ein aussergewöhnliches Video, welches die vier Elemente und die Grenze zwischen Traum und Realität verschwimmen lassen soll. Das beeindruckende Filmchen wurde am Mittwoch veröffentlicht.