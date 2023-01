Soziale Angststörung: «Zwischen Fomo und Anxiety» – erste Schweizer Tiktok-Serie geht online

Drei Betroffene und eine psychologische Fachperson erzählen zudem, wie es sich anfühlt, an sozialer Angst zu leiden, wie man die Erkrankung erkennt und was eine Diagnose nützt.

Die Geschichte, die von Sam in der Tiktok-Serie «Stabil» erzählt wird, ist fiktiv – und doch spiegelt sie die Realität von Zehntausenden Menschen in der Schweiz wider. Angststörungen treten laut der Universität Zürich hierzulande besonders häufig auf: Rund 15 bis 20 Prozent aller Personen in der Schweiz sind im Laufe ihres Lebens davon betroffen. Für Frauen ist dabei die Gefahr, an einer Angststörung zu erkranken, doppelt so gross wie für Männer.