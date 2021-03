Die vier gemeinsamen Kinder Psalm (1), North (7), Chicago (3) und Saint (5, von links) sieht der Rapper aber trotzdem regelmässig. Er besucht sie in seinem alten Zuhause, wo Kim nach wie vor mit den Kindern lebt.

Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) befinden sich nicht nur mitten in ihrer Scheidung, sondern sprechen auch nicht mehr miteinander.

Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) sind offenbar mehr als fertig miteinander. Vor rund drei Wochen reichte der Reality-Star die Scheidung ein , nun folgt ein weiterer Paukenschlag: Das Ex-Traumpaar spricht nicht einmal mehr miteinander. Und das, obwohl Kanye im früheren gemeinsamen Zuhause in der Nähe von Los Angeles immer noch ein und aus geht.

«Sie vertraut ihm trotz allem»

Dennoch besucht Kanye regelmässig die Villa, die er früher mit Kim und den gemeinsamen vier Kindern North (7), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (1) bewohnte. Doch nur, um die Kids zu sehen – wenn er da ist, verlässt Kim das Zuhause, das ihr im laufenden Scheidungsprozess bereits zugesprochen wurde. «Sie vertraut ihm trotz allem», so der Insider.

Möglich sind die regelmässigen Besuche vor allem, weil Kanye momentan in Los Angeles verweilt, um an seiner Musik zu arbeiten. Normalerweise verbringt er die meiste Zeit auf seiner Ranch im US-Bundesstaat Wyoming. «Die Kinder ständig nach Wyoming und zurück bringen würde Kim nicht.»

Die Familie habe eine Armee von Kindermädchen, deshalb funktioniere der Übergang zwischen den beiden Elternteilen trotz allem ziemlich reibungslos. Ende Februar beteuerte zudem eine anonyme Person, die Kim nahesteht, gegenüber «People»: «Sie hat ihm klar gemacht, dass er so viel Zeit mit den Kindern verbringen kann, wie er möchte. Was sie einfach verhindern will, ist, dass er ihnen wehtut.»