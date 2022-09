Stau im Morgenverkehr : Unfall auf der A6 sorgt für grossen Stau zwischen Lyss und Bern

Am Mittwochmorgen hat sich auf der Autobahn A6 ein Verkehrsunfall ereignet. Richtung Bern ist die Fahrspur gesperrt worden.

Auf der Autobahn A6 zwischen Lyss-Süd und Schüpfen staut sich am Mittwochmorgen der Verkehr.

Wer am Mittwochmorgen von Lyss Richtung Bern fahren möchte, sollte die Autobahn A6 meiden. Am Morgen ist es auf der Strecke zu einem Verkehrsunfall gekommen. Auf dem Abschnitt zwischen Lyss-Süd und Schüpfen ist der Überholstreifen gesperrt. Der Zeitverlust auf der Strecke beträgt bis zu 20 Minuten.



Wie lange es auf dem betreffenden Abschnitt zu Verkehrsbehinderungen kommen wird, ist noch unklar. Ebenso ist noch nicht bekannt, wie viele Fahrzeuge am Unfall beteiligt waren oder ob es Verletzte gegeben hat.



Update folgt…