14-Jähriger ersticht Mutter : «Zwischen Mutter und Sohn gab es hin und wieder Spannungen»

1 / 5 Die Trauer um die 41-Jährige ist gross. Vor ihrem Kosmetikladen haben Bekannte und Freunde und Freundinnen Blumen hingelegt. 20min/Zoé Stoller Die zweifache Mutter F.B. starb in der Nacht auf Montag in Siders. Facebook Der 14-jährige Sohn wurde festgenommen. 20min/Zoé Stoller

Die zweifache Mutter F.B.* wurde in der Nacht auf Montag in einer Wohnung in Siders erstochen. Die Polizei nahm ihren Sohn N.B.* fest. Der 14-Jährige sitzt in U-Haft. Die Trauer um die 41-Jährige ist gross. Vor ihrem Kosmetikladen haben Bekannte und Freunde und Freundinnen Blumen hingelegt. «Es ist wirklich tragisch, was passiert ist. Wir können es kaum fassen und sind unglaublich traurig», sagt eine Bekannte gegenüber 20 Minuten.

In die Wohnung, in der sich die Tat abspielte, ist die Familie laut Nachbarn und Nachbarinnen erst kürzlich gezogen. Zuvor lebte die Frau gemeinsam mit ihren beiden Söhnen in einer Wohnung in der Nähe, wie eine langjährige Freundin erzählt. «Sie war eine wunderbare Freundin und gute Mutter. Hier im Quartier kannten sie alle», sagt die Frau.

Laut der guten Freundin leidet der 14-jährige Sohn an Autismus. «Er war nie ein einfaches Kind. Er muss regelmässig Medikamente nehmen und ist in psychologischer Behandlung. Hin und wieder gab es Spannungen zwischen Mutter und Sohn. Dass es nun so weit kommen konnte, hätte ich nie gedacht», sagt die Frau.

«Mir fehlen die Worte»

In den sozialen Medien sind zahlreiche Beileidsbekundungen zu finden. «Sie war ein toller und sympathischer Mensch und immer für einen da. Ich werde dich vermissen und immer in meinem Herzen tragen», schreibt eine Freundin.

«Mir fehlen die Worte. Du warst meine Vertraute. Unser letztes Gespräch wird für immer in meiner Erinnerung bleiben», so eine weitere Freundin. Und eine andere Frau meint: «Dein Lächeln wird immer strahlen. Es ist so traurig, ich kann es nicht glauben. Du warst eine starke Frau mit einem guten Herzen. Möge Gott dich segnen.»