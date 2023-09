E-Vignette Schweiz: Schon 134'000 mal verkaufte Exemplare

Im Zeitalter der Digitalisierung kann man argumentieren, dass es nicht mehr zeitgemäss ist, als Nachweis eine Klebevignette auf die Windschutzscheibe seines PKWs zu kleben. Vielleicht auch deswegen wurde am 1. August dieses Jahres die E-Vignette in der Schweiz eingeführt. Seither ist ein Monat vergangen – und der Verkauf lief laut dem BAZG gut an: Bisher seien bereits 134’407 elektronische Autobahn-Vignetten verkauft worden. Das berichtet der SRF mit Bezug auf die Nachrichtenagentur Keystone-SDA.