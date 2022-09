Georgien : Zwölf Geiseln genommen – Bankräuber fordert zwei Millionen, Heli und Russen-Flagge

Mit einer Geiselnahme in einer Bank will ein bewaffneter Mann in Georgien eine Millionensumme erpressen. Der Mann habe sich mit zwölf Geiseln in der Filiale der Bank of Georgia in der Stadt Kutaissi verschanzt, teilte das Innenministerium des Südkaukasus-Lands am Dienstag mit. Er verlange zwei Millionen Dollar, einen Helikopter, um das Land verlassen zu können, und eine russische Flagge. Die georgische Polizei bestätigt einen entsprechenden Einsatz, Beamte seien vor Ort und Ermittlungen unter anderem wegen «Geiselnahme und Terrorakten» eingeleitet worden.