Im Zusammenhang mit Corona - Zwölf Menschen in der Schweiz trotz Impfung verstorben

Bei geimpften Menschen hat das Coronavirus schlechte Chancen. Dies schlägt sich fünf Monate nach dem Impfstart zunehmend in den Fallzahlen nieder: Inzwischen sind über 1,2 Million Menschen geimpft. Am Dienstag meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit rund 1’200 laborbestätigten Fällen einen erneuten Rückgang. Auch Taskforce-Chef Martin Ackermann sagte an der Medienkonferenz am Dienstag: «Die Zahl der Neuansteckungen verschiebt sich auf die Nicht-Geimpften.»