Golf von Mexiko : Zwölf Menschen nach Schiffsunglück vermisst

In den USA ist in der Nähe von Port Fourchon ein Schiff gekentert. Die Küstenwache konnte sechs Schiffbrüchige retten, weitere zwölf werden gesucht.

US Coast Guard / Glenn Harris via Storyful

US Coast Guard / Glenn Harris via Storyful

Nach dem Kentern eines Schiffes im Golf von Mexiko werden zwölf Menschen vermisst. Ein Sprecher der US-Küstenwache sagte am Mittwoch der «Washington Post», sechs Schiffbrüchige seien gerettet worden. Das Schiff war nach einem heftigen Sturm etwa 160 Kilometer südlich von New Orleans in der Nähe von Port Fourchon gekentert.