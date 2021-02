Im Schulhaus Maihof in Luzern sind 18 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Es bestand zwar eine grundsätzliche Verpflichtung an der Testung teilzunehmen, doch konnte darauf verzichtet werden. Es wurde niemand gezwungen.

Die breite Testung am Maihofschulhaus hat 18 positive Fälle ergeben: 13 Kinder und fünf Erwachsene sind mit dem Coronavirus infiziert. Zwölf der 18 positiv getesteten Personen sind mit der neuen Virusmutation N501Y angesteckt worden, teilte der Kanton Luzern mit. «Das schnelle Eingreifen und die breit angelegte Testung am Maihofschulhaus waren zwingend erforderlich», sagt Kantonsarzt Roger Harstall. «Wenn wir die Ausbreitung des hochansteckenden Virus stoppen wollen, bleibt uns keine andere Wahl; es erfordert ein konsequentes Handeln zum Wohl und Schutz der Bevölkerung», so Harstall weiter.