US-Konsulat im Visier : Zwölf Raketen auf nordirakische Stadt Erbil abgefeuert

Die ballistischen Raketen, die in Erbil einschlugen, galten laut kurdischen Sicherheitskräften dem US-Konsulat.

Die in der Stadt Erbil niedergegangenen Geschosse sollen dem US-Konsulat gegolten haben.

Am frühen Sonntagmorgen sind auf die Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Nordirak Raketen abgefeuert worden.

Auf die Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Nordirak, Erbil, sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Raketen abgefeuert worden. «Mehrere Raketen sind auf die Stadt Erbil niedergegangen», sagte Gouverneur Omid Choschnaw laut der iranischen Nachrichtenagentur INA. Verletzt wurde nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Erbil niemand.

Nach Angaben der kurdischen Sicherheitskräfte wurde Erbil mit «zwölf ballistischen Raketen» attackiert. Der Angriff habe dem US-Konsulat gegolten. Die Raketen seien östlich «der irakischen und kurdischen Grenzen abgefeuert» worden, fügten die Sicherheitskräfte hinzu. Der Irak grenzt im Osten an den Iran.

Der Fernsehsender Kurdistan24, dessen Studios sich in der Nähe des US-Konsulats in Erbil befinden, veröffentlichte in Online-Netzwerken Fotos von beschädigten Büros.