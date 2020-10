Beginn der Champions League : Zwölf Schweizer starten in die Corona-Spiele der Königsklasse

Zwölf Schweizer sind in fünf Clubs dabei, wenn am Dienstag die Champions League beginnt. Die Uefa rechnet schon mal vor, wie viele gesunde Spieler es für eine Partie braucht.

1 / 12 Yann Sommer ist einer von fünf Schweizern, die mit Borussia Mönchengladbach in die Champions League 2020/21 starten. Foto: Reuters Ein anderer ist Nico Elvedi (rechts, hier gegen Bayerns Serge Gnabry). Mönchengladbach spielt in der Gruppe B gegen Real Madrid, Schachtar Donezk und Inter Mailand. Foto: Reuters Auch mit Breel Embolo (links, hier gegen Dennis Smarsch von St. Pauli) in Bestform wird es für Mönchengladbach schwierig, die Gruppenphase zu überstehen. Real und Inter sind die Favoriten für die Plätze 1 und 2. Foto: Reuters

Darum gehts Am Dienstag beginnt die Champions League.

Zwölf Schweizer sind dabei.

Wegen Corona könnte der Terminkalender jederzeit zusammenkrachen.

Weniger als zwei Monate nach dem Triumph des FC Bayern München beginnt in der Champions League die neue Saison voller Risiken und Hindernisse. Der Reiz grosser Fussballabende leidet unter der Corona-Pandemie, die den überfrachteten Terminkalender jederzeit zusammenkrachen lassen kann.

In den acht Wochen bis Weihnachten sollen die sechs Gruppenspieltage gespielt werden. 32 Teams sind über den gesamten Kontinent in etlichen Risikogebieten unterwegs, bis 29. Mai 2021 in Istanbul der Final stattfinden soll.

Viel «Panik» und viel «Populismus»

«Es ist derzeit unberechenbar, was passiert und das ist, was uns am meisten beunruhigt», sagt Uefa-Präsident Aleksander Ceferin mit Blick auf die Pandemie. Er spricht von «sehr viel Panik» und «sehr viel Populismus».

Der europäische Dachverband versucht es pragmatisch und hat etliche Sonderregelungen für die Corona-Saison im Europapokal erlassen. Ein reibungsloser Ablauf, wie beim von der Aussenwelt abgeschotteten Finalturnier im August in Lissabon, scheint aber kaum möglich.

Zwölf Schweizer sind unter den Champions-League-Teilnehmern: Remo Freuler bei Atalanta Bergamo; Yann Sommer, Nico Elvedi, Breel Embolo, Denis Zakaria und Michael Lang bei Borussia Mönchengladbach; Noah Okafor bei RB Salzburg; Roman Bürki, Marvin Hitz und Manuel Akanji bei Borussia Dortmund, das zudem von Lucien Favre gecoacht wird. Und bei Liverpool hat es Xherdan Shaqiri tatsächlich ins Champions-League-Kader geschafft.

Shaqiris Liverpool meldete Ende September den Corona-Fall Thiago. Aber Stand jetzt ist keiner der zehn Schweizer Spieler direkt betroffen.

Wiedersehen zwischen Ronaldo und Messi in Gefahr

Dafür ist Turins fünfmaliger Weltfussballer Cristiano Ronaldo in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sein Wiedersehen mit dem ewigen Rivalen Lionel Messi und dem FC Barcelona in der Gruppe G am 28. Oktober ist deshalb fraglich.

Bei Paris Saint-Germain, das in der schweren Gruppe H am Dienstag gegen Manchester United spielt, haben die Weltstars Kylian Mbappé und Neymar ihre Infektion gerade überstanden. Bei Manchester war Paul Pogba positiv getestet worden.

Es braucht mindestens 13 gesunde Spieler pro Team

Die Uefa schreibt vor, dass Spiele stattfinden müssen, wenn mindestens zwölf Feldspieler und ein Torhüter negativ getestet und einsatzbereit sind. Zur Not finden Partien an neutralen Orten statt, wenn ein Team wegen nationaler Einschränkungen nicht anreisen kann.