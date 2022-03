Krieg in der Ukraine - Zwölffache Mutter stirbt im Kampf gegen russische Truppen

Am Donnerstag meldete das ukrainische Aussenministerium auf Twitter, dass Olga Semidyanowa (48) in Gefechten mit russischen Truppen getötet wurde. Sie war seit Jahren als Sanitäterin in der ukrainischen Armee tätig und zwölffache Mutter.

Wie die «Daily Mail» berichtet, kämpfte Semidyanowa vor zwei Wochen, am 3. März – eine Woche nach Beginn der russischen Invasion –, an der Ostfront nahe Donezk gegen die russischen Angriffe . Selbst als der Grossteil ihres Zugs bereites getötet worden war, soll sie noch Schüsse auf die feindlichen Truppen abgegeben haben, bevor sie selbst von den Kugeln getroffen wurde.

Semidyanowa wurde in der Ostukraine nahe Donezk getötet. Ihren Wohnsitz hatte sie allerdings im Süden des Landes, in der Ortschaft Marhanets am Fluss Dnjpr. Die 48-Jährige hatte insgesamt zwölf Kinder, sechs davon hatte sie aus Waisenheimen adoptiert. Seit 2014 war sie als Sanitäterin in der ukrainischen Armee engagiert. Ihre Tochter erklärte gegenüber der «Sun»: «Bis zuletzt hat sie Soldaten das Leben gerettet.» Die Tochter gab gegenüber der Zeitung an, dass die Familie ein Foto erhalten habe, das den leblosen Körper der Mutter zeige. Beerdigen hätten sie sie jedoch noch nicht können, da der Zugang ins umkämpfte Gebiet geschlossen sei.