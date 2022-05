Tiktok-Trend: Zwölfjähriger hängt Amoklauf-Drohung in WC von Rapperswiler Schule auf

Ein 12-Jähriger löste an der Primarschule Herrenberg in Rapperswil-Jona einen Polizeieinsatz aus.

Ein Tiktok-Trend aus den USA hat die Schweiz erreicht. Am vergangenen Montagabend meldete die Schulleitung der Primarschule Herrenberg in Rapperswil-Jona der Kantonspolizei St. Gallen, dass in einem Schüler-WC ein Drohbrief aufgehängt worden sei. Darin wurde ein Amoklauf angekündigt, was bei den Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern für Aufruhr sorgte.