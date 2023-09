Zypern: Vermummte greifen Migranten an und zerstören Geschäfte

Rund 350 Vermummte griffen nach einer Demonstration gegen Flüchtlinge und Migranten am Freitagabend Geschäfte von Migranten und die Menschen selbst an.

Bei gewaltsamen Demonstrationen gegen Migranten sind in Zypern mehrere Menschen verletzt worden. Wie die zyprische Polizei am Samstag mitteilte, waren in der Küstenstadt Limassol, der zweitgrössten Stadt der Insel, am Freitagabend knapp 500 Menschen auf die Strassen gegangen. Dabei seien Mülltonnen angezündet und einige Geschäfte mutwillig zerstört worden. Fünf Menschen wurden demnach verletzt, zudem gab es 13 Festnahmen.