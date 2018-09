T-Shirt macht Frauen grössere Brüste

Wer sich grössere Brüste wünscht, muss es keiner Instagram-Dame gleichtun und sich unters Messer legen. Das zumindest behauptet die japanische Firma «ekoD Works». Statt viel Geld für eine Operation zu verprassen, haben die schlauen Köpfe hinter der Marke nämlich eine billigere Alternative in T-Shirt-Form designt, die mittels cleverer Tricks Brüste von einem A- in ein C-Körbchen verwandelt.

«Machen sie auch Hosen für Jungs?»

Vloggerin Inagasaki Sakura teilte bereits vor über einem Jahr ein Video, in dem sie das Shirt anprobiert. Ein Revival feierte das aussergewöhnliche Kleidungsstück aber erst vergangene Woche, als ein Reddit-User zwei Screenshots auf der Plattform teilte. Die Nutzer witzeln über das Shirt und fragen etwa nach einem männlichen Pendant des Optische-Täuschung-Shirts: «Machen sie auch Hosen für Jungs?». Andere schieben das Design aber in die Arschlochschublade. In Zeiten von Body-Positivity irgendwie verständlich, dass das Oberteil nicht bei allen gut ankommt.

Trotzdem ist das Shirt, das für gerade mal 35 Franken verkauft wird, auf der Vertriebswebsite derzeit ausverkauft. Wer sich jetzt aber trotzdem unbedingt ein Kleidungsstück der japanischen Marke mit Faible für absurde Motive zulegen will, scrollt sich am besten durch die seltsamen Optionen. Nebst dem Oberteil mit optischer Täuschung vertreibt die Website nämlich auch andere Brüste-Vergrösserungs-Shirts.

(eme)