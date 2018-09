«Wegen des neuen iPhones habe ich nicht geschlafen»

Wahre Apple-Fans haben keine Schmerzgrenze. Das zeigt sich auch heute wieder. In der Schweiz ist am Freitagmorgen der Verkauf des neuen iPhones XS gestartet. Vor diversen Läden haben sich seit den frühen Morgenstunden lange Warteschlangen gebildet. Ein Kunde in Zürich ergatterte in einem Sunrise-Shop als Erster das Gadget. «Ich wollte einfach der erste Kunde in der Schweiz sein», sagt er zu 20 Minuten. Dafür habe er extra nicht geschlafen.

Umfrage Kaufen Sie sich das neuste iPhone? Nein, ich bin doch nicht doof.

Ja, ich kaufe mir eines.

Vielleicht, ich überlege es mir noch.

Gibts ein neues iPhone?

