Stelle Regisseur Michael Steiner deine Frage

Er gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Filmregisseuren aller Zeiten. Mit Filmen wie «Mein Name ist Eugen», «Grounding – Die letzten Tage der Swissair» oder «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse» füllte Michael Steiner (49) die Kinos und katapultierte sich in die Herzen der Filmschweiz.



So kannst du mitmachen!



Du willst mit uns den Kinofilm «Switzerländers» erschaffen? Dann nimm dein Handy oder eine Kamera in die Hand und teile deine ganz persönliche Sicht auf unser Land, dein Leben, deine Abenteuer, deine Gefühle und Gedanken in einem oder mehreren Videos mit uns. Die Aufnahmen können unbeschränkt lange sein, sollten aber unbedingt im Querformat gefilmt sein. Der Drehtag, der stellvertretend für einen ganz normalen Tag in der Schweiz stehen wird, ist der 21. Juni. Mehr Infos zum Projekt sowie Details dazu, wie du mitmachen kannst, erfährst du auf switzerlanders.20min.ch.

Und nun ist Michael Steiner mit seinem neuesten Projekt beschäftigt. Mit «Switzerländers» übergibt der in Rapperswil (SG) aufgewachsene Steiner die Regie seinen Zuschauern: Der Film wird komplett auf User-generiertem Inhalt aufbauen.

Deine Frage an Michael Steiner

Am Montag stellt sich Michael Steiner in einem Live-Chat deinen Fragen. Willst du mehr zum Projekt «Switzerländers» wissen? Wie kann ich mitmachen? Wo kann ich den Film sehen? Stelle Steiner alle deine Fragen per Formular.

Und so funktioniert es

Wenn du Teil von «Switzerländers» sein willst, dann nimm dein Handy oder eine Kamera in die Hand und teile deine ganz persönliche Sicht auf unser Land, dein Leben, deine Abenteuer, deine Gefühle und deine Gedanken in einem oder mehreren Videos mit uns. Du musst nicht unbedingt selbst im Video zu sehen sein, sondern so viele schöne Flecken deiner Umgebung zeigen wie nur möglich.

Michael Steiner erklärt dir hier, wie du am besten filmst.

Teilnahmebedingungen: Durch das Einreichen eines Videos werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert. Die ausführlichen und rechtlich verbindlichen Teilnahmebedingungen finden Sie hier. Mit der Einsendung Ihres Videos bestätigen Sie, dass Sie das Video selbst gemacht haben. Sie übertragen der Tamedia AG unentgeltlich sämtliche Rechte am übermittelten Video, insbesondere auch die Rechte zur Bearbeitung des Videos zur Herstellung und Verbreitung des Films «Switzerländers». Sie garantieren, dass mit dem Video keinerlei Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Alle im Video eindeutig erkennbaren Personen müssen über den Zweck des Videos informiert und damit einverstanden sein. Teilnahmeschluss ist der 12. Juli 2019.



