Wie sieht deine Schweiz aus? Zeig sie uns!

Es ist das womöglich grösste Filmexperiment, das die Schweiz je gesehen hat. Mit «Switzerländers» und Starregisseur Michael Steiner («Grounding» oder «Wolkenbruch») soll das ganze Land Teil eines grossen Kinofilms werden.



So kannst du mitmachen!



Du willst mit uns den Kinofilm «Switzerländers» erschaffen? Dann nimm dein Handy oder eine Kamera in die Hand und teile deine ganz persönliche Sicht auf unser Land, dein Leben, deine Abenteuer, deine Gefühle und Gedanken in einem oder mehreren Videos mit uns. Die Aufnahmen können unbeschränkt lange sein, sollten aber unbedingt im Querformat gefilmt sein. Der Drehtag, der stellvertretend für einen ganz normalen Tag in der Schweiz stehen wird, ist der 21. Juni. Mehr Infos zum Projekt sowie Details dazu, wie du mitmachen kannst, erfährst du auf switzerlanders.20min.ch.

Hunderte Schweizerinnen und Schweizer haben ihre Heimat, ihre Berufung, ihr Hobby, ihre Träume oder ihre Faszination mit der Kamera festgehalten und ihren «Switzerländers»-Beitrag hochgeladen. Vom Alphornbauer über dieSchnapsbrennerin bis hin zum Nachwuchs-Rugby-Talent: Die Schweiz zeigt sich von ihrer besten Seite. Alles, was noch fehlt, ist ein Einblick in dein Leben.

Die Geburt deines Kindes steht unmittelbar bevor und du willst deine Glücksgefühle mit der Welt teilen? Du bist in Trauer, weil ein Angehöriger verstorben ist und möchtest die besinnliche Abdackungsfeier für immer in Erinnerung behalten? Teile deine Geschichte und sende uns dein Video.

Du weisst immer noch nicht, was für ein Video du einsenden sollst? Hier ein paar Stichwörter, die dir als Inspiration dienen:

- Appenzeller Käserei

- Bergbauer

- Flugaufnahmen

- Sommerskifahren auf dem Gletscher

- Openair-Konzert

- Briefträger im Mittelland

- Tresorraum einer Bank

- Schule (Schulreise und Unterricht)

- Pfleger(in) in einem Behindertenheim

- Notaufnahme eines Spitals

- Zürich Langstrasse in der Nacht

- Schwingen/Hornussen/Jodeln/Tracht

- Begräbnis

- Bademeister(in) einer Badeanstalt

- Schlauchboot (Aare/Limmat/Thur)

- Kellner(in) (Bsp: an Seepromenade in Ascona)

- Grenzpolizei in Chiasso

- Asylzentrum

- Polizisten by night

- Biker auf dem Pass

- Banknotendruck

- Kalben auf einer Alm

- Milchproduktion

- Schweizer Armee

- Institut Le Rosey

- United Nations

- Grossraumbüro

- Geburt im Spital

- Schulstreik

- Versicherungsvertreter

- Dating (Online/Real)

- Essen

- Schweizer Börse

- Obdachlose

- LQBTQ+

- Motorsport

- Flight-Attendant

Und so funktioniert es

Wenn du Teil von «Switzerländers» sein willst, dann nimm dein Handy oder eine Kamera in die Hand und teile deine ganz persönliche Sicht auf unser Land, dein Leben, deine Abenteuer, deine Gefühle und deine Gedanken in einem oder mehreren Videos mit uns. Du musst nicht zwingend selbst im Video zu sehen sein, sondern so viele schöne Flecken deiner Umgebung zeigen wie nur möglich.

Michael Steiner erklärt dir hier, wie du am besten filmst.

Teilnahmebedingungen: Durch das Einreichen eines Videos werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert. Die ausführlichen und rechtlich verbindlichen Teilnahmebedingungen finden Sie hier. Mit der Einsendung Ihres Videos bestätigen Sie, dass Sie das Video selbst gemacht haben. Sie übertragen der Tamedia AG unentgeltlich sämtliche Rechte am übermittelten Video, insbesondere auch die Rechte zur Bearbeitung des Videos zur Herstellung und Verbreitung des Films «Switzerländers». Sie garantieren, dass mit dem Video keinerlei Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Alle im Video eindeutig erkennbaren Personen müssen über den Zweck des Videos informiert und damit einverstanden sein. Teilnahmeschluss ist der 12. Juli 2019.



(20M)