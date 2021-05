100 Tore für drei Clubs – Cristiano Ronaldo sorgt für einen Weltrekord

Was für eine grandiose Leistung von Cristiano Ronaldo! Dank seines Tors gegen Sassuolo sorgt der Portugiese für einen Weltrekord. So gelang ihm das 100. Pflichtspieltor für Juventus. Damit ist Ronaldo der erste Spieler überhaupt, der für drei Clubs in drei verschiedenen Ländern mindestens 100 Tore erzielt hat. Für United markierte Ronaldo in 292 Spielen 118 Tore, für Real Madrid waren es in 438 Partien 450 Treffer. Für seine 100 Tore für Juve benötigte der 36-Jährige 131 Einsätze. Auch mit der Nationalmannschaft steht er bei einer dreistelligen Anzahl: 103 Tore in 173 Spielen. Beeindruckend!