62,95 Sekunden – das ist die neue Weltrekordzeit über 100 m, in der Kategorie Ü105. Aufgestellt hat sie Julia «Hurricane» Hawkins in Baton Rouge, Louisana. «Wunderbar, ich bin so glücklich», sagte die 105-jährige US-Amerikanerin nach ihrem Rennen. Sie werde so lange noch weiterrennen, wie sie könne. «Es macht Spass und ich mache es gern«, sagt die Seniorin.