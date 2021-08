Gefangen in Vietnam :

Hans Sennhauser aus Bronschhofen SG ist froh, endlich wieder in der Schweiz zu sein. Weil er als Chefmonteur beruflich in Vietnam zu tun hatte und zum dümmsten Zeitpunkt vor Ort war, musste er ganze zwölf Wochen in Quarantäne.

(Video: Thomas Sennhauser)