16-jährige Benedetta Pilato stellt Schwimm-Weltrekord auf

Benedetta Pilato hat bei der Schwimm-Europameisterschaft in Budapest einen Weltrekord über 50 Meter Brust aufgestellt. Die erst 16 Jahre alte Italienerin schlug am Samstag nach 29,30 Sekunden an und war damit eine Zehntelsekunde schneller als Lilly King bei ihrer Bestmarke. Auch bei den Schweizer Schwimmerinnen und Schwimmer läuft es sehr gut. So bescherte am Samstagabend der 20-jährige Roman Mityukov dem Verband über 200 m Rücken mit Bronze Medaille Nummer 3.