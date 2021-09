Bandenkrieg in Ecuador :

In einer Haftanstalt in Guayaquil, Ecuador wurden am Dienstag mindestens 29 Insassen während eines Aufstandes getötet. Sechs Häftlinge seien dabei enthauptet worden. Polizei und Militär brauchten mehr als fünf Stunden, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen.

(Video: Thomas Sennhauser)