So wie hier beim Restaurant Stalden in Bubikon AG sieht es derzeit meistens auch in den restlichen Beizen auf dem Land aus. In Zürich herrscht derweil ein ganz anderes Bild. Den befürchteten Wegfall von ungeimpften Gästen verspürt man dort wenig. Vor dem Swiss Chuchi Restaurant stehen die Leute sogar Schlange.

(Video: Thomas Sennhauser)